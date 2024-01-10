Россияне ударили по Харькову ракетами С-300. Есть разрушения зданий детского центра

Повреждена территория и помещения детского оздоровительного центра в Харькове в результате удара россиян

Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300 поздно вечером 10 января. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, враг запускал ракеты из района Белгорода.

Зафиксированы повреждения территории и зданий детского оздоровительного центра.

Он отметил, что это исключительно гражданский объект.

Информации о пострадавших нет.

Специальные службы работают на местах.

Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты.

В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, есть повреждения в Новомосковске.

Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия атаковала Украину "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-101, "Искандерами" и Х-31, известно о 33 прилетах. Баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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