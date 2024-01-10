Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300. Є руйнування будівель дитячого центру

Пошкоджено територію та приміщення дитячого оздоровчого центру в Харкові внаслідок удару росіян

Олег Синєгубов (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300 пізно увечері 10 січня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ворог запускав ракети із району Бєлгорода.

Зафіксовано пошкодження території та будівель дитячого оздоровчого центру.

Він зазначив, що це виключно цивільний об'єкт.

Інформації щодо постраждалих немає.

Спеціальні служби працюють на місцях.

Вранці 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Хмельницькій області внаслідок удару є прильоти.

У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилося 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження у Новомосковську.

Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-101, "Іскандерами" та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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