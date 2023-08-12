Россияне ударили по Купянску-Узловому. Попали в жилой дом, погибла 73-летняя женщина — ОВА

Российские оккупанты ударили по Купянску-Узловому утром 12 августа, пострадал жилой дом, погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, удар по поселку был нанесен около 05:10, на месте работают специальные службы.

За сутки под огонь захватчиков попали Купянск, Петропавловка, Ветеренарное, Стрелеча, Гатище, Волчанские Хутора, Шейковка, Чернещина и другие населенные пункты.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

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