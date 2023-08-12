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Росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому. Влучили в житловий будинок, загинула 73-річна жінка

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 09:38
Росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому. Влучили в житловий будинок, загинула 73-річна жінка - Фото
Олег Синєгубов (Фото: ОП)

Російські окупанти вдарили по Куп'янську-Вузловому вранці 12 серпня, постраждав житловий будинок, загинула 73-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, удар по селищу було завдано близько 05:10, на місці працюють спеціальні служби.

За добу під вогонь загарбників потрапили Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шейківка, Чернещина та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Читайте також: Куп'янський напрямок. ЗСУ: Ми знаємо підрозділи ворога, їхніх командирів, знаємо наміри

Дмитро Гриниченко
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війнаобстрілиХарківська областьолег СинєгубовКуп'янськ
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