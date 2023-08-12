Росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому. Влучили в житловий будинок, загинула 73-річна жінка

Російські окупанти вдарили по Куп'янську-Вузловому вранці 12 серпня, постраждав житловий будинок, загинула 73-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, удар по селищу було завдано близько 05:10, на місці працюють спеціальні служби.

За добу під вогонь загарбників потрапили Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шейківка, Чернещина та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

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