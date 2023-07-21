Россияне ударили по объекту инфраструктуры на Запорожье, убили четырех человек — глава ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области, погибли четверо мужчин. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, в результате удара по инфраструктурному объекту погибли четыре сотрудника — это мужчины в возрасте 29, 30, 33 и 43 года, еще два человека получили ранения.

За сутки населенные пункты региона подверглись 63 обстрелам из артиллерии, 10 ударам из реактивных систем залпового огня и шести авианалетам.

Разрушено 33 жилых дома и объекта инфраструктуры.

Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.

19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".

20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

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