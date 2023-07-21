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Россияне ударили по объекту инфраструктуры на Запорожье, убили четырех человек — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 09:56
Россияне ударили по объекту инфраструктуры на Запорожье, убили четырех человек — глава ОВА - Фото
РСЗО оккупантов (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области, погибли четверо мужчин. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, в результате удара по инфраструктурному объекту погибли четыре сотрудника — это мужчины в возрасте 29, 30, 33 и 43 года, еще два человека получили ранения. 

За сутки населенные пункты региона подверглись 63 обстрелам из артиллерии, 10 ударам из реактивных систем залпового огня и шести авианалетам. 

Разрушено 33 жилых дома и объекта инфраструктуры. 

  • Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
  • 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
  • 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

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Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьобстрелыюрий малашкоПологовский район
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