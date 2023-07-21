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Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Запоріжжі, вбили чотирьох людей — голова ОВА

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 09:56
Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Запоріжжі, вбили чотирьох людей — голова ОВА - Фото
РСЗВ окупантів (Фото: EPA)

Російські окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Пологівському районі Запорізької області, загинули четверо чоловіків. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, в результаті удару по інфраструктурному об'єкту загинули чотири співробітники — це чоловіки віком 29, 30, 33 і 43 роки, ще двоє людей отримали поранення.

За добу населені пункти регіону зазнали 63 обстрілів з артилерії, 10 ударів із реактивних систем залпового вогню та шістьох авіанальотів.

Зруйновано 33 житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

  • Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. 
  • 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
  • 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

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Дмитро Гриниченко
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війнаобстрілиЗапорізька областьюрій малашкоПологівський район
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