Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Запоріжжі, вбили чотирьох людей — голова ОВА

Російські окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Пологівському районі Запорізької області, загинули четверо чоловіків. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, в результаті удару по інфраструктурному об'єкту загинули чотири співробітники — це чоловіки віком 29, 30, 33 і 43 роки, ще двоє людей отримали поранення.

За добу населені пункти регіону зазнали 63 обстрілів з артилерії, 10 ударів із реактивних систем залпового вогню та шістьох авіанальотів.

Зруйновано 33 житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.

19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".

20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

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