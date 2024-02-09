Россияне ударили по Сумской области семью авиабомбами: есть погибшие и раненые – фото

Россияне ударили по Сумской области семью авиабомбами: есть погибшие и раненые – фотообновлено
Российские захватчики ударили семью авиабомбами по приграничным громадам в Сумской области – погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Оккупанты совершили авиаудар с территории РФ около 14:00, предварительно, захватчики сбросили семь авиационных бомб типа КАБ на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую громады Сумского района, пишет ведомство.
По состоянию на 17:36 было известно о гибели двух мирных жителей в результате российского удара, еще одна женщина может находиться под завалами, четыре человека получили ранения, сообщает ОГП.
Также из-за атаки оккупантов повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение, отметили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители сообщили о начале расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.
ОБНОВЛЕНО. Сумская обладминистрация сообщила, что погибли три человека, четверо ранены. Разбор завалов продолжается.
- 5 февраля захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Ворожба в Сумской области, погиб человек, есть раненый.
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