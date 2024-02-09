Росіяни вдарили по Сумщині сімома авіабомбами: є загиблі, поранені та руйнування – фото

Окупанти завдали ударів по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах

Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські загарбники вдарили сімома авіабомбами по прикордонних громадах у Сумській області – загинуло троє осіб, є поранені. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Окупанти здійснили авіаудар з території РФ близько 14:00, попередньо, загарбники скинули сім авіаційних бомб типу КАБ на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади Сумського району, пише відомство.

Станом на 17:36 було відомо про загибель двох мирних мешканців унаслідок російського удару, ще одна жінка може перебувати під завалами, четверо осіб отримали поранення, повідомляє ОГП.

Також через атаку окупантів пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення, зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомили про початок розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

ОНОВЛЕНО. Сумська обладміністрація повідомила, що загинуло три людини, четверо поранено. Розбір завалів продовжується.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

5 лютого загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Ворожба у Сумській області, загинула людина, є поранений.

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