Россияне ударили по Украине 1370 ракетами. Убили 148 детей

За пять недель полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по нашей территории 1370 ракет, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Россияне убили 148 детей во время обстрелов и авианалетов, говорится в сообщении.

Вторжение РФ. Тяжелые бои, ракетные удары, зачистка городов. Главные новости – хроника

Уничтожены 15 украинских аэропортов.

Из-за агрессии России более 10 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома или остались без крова, добавили в МОУ.

Раньше заявляли, что Россия продолжает активно использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины. Сейчас в район завозят российские ракетные комплексы.

Катерина Амеліна

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