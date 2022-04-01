Россияне ударили по Украине 1370 ракетами. Убили 148 детей
01.04.2022, 06:45
Фото - Оперативное командование Север
За пять недель полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по нашей территории 1370 ракет, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Россияне убили 148 детей во время обстрелов и авианалетов, говорится в сообщении.
Вторжение РФ. Тяжелые бои, ракетные удары, зачистка городов. Главные новости – хроника
Уничтожены 15 украинских аэропортов.
Из-за агрессии России более 10 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома или остались без крова, добавили в МОУ.
- Раньше заявляли, что Россия продолжает активно использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины. Сейчас в район завозят российские ракетные комплексы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии