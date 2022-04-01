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Россияне ударили по Украине 1370 ракетами. Убили 148 детей

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 06:45
Россияне ударили по Украине 1370 ракетами. Убили 148 детей - Фото
Фото - Оперативное командование Север

За пять недель полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по нашей территории 1370 ракет, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Россияне убили 148 детей во время обстрелов и авианалетов, говорится в сообщении.

Вторжение РФ. Тяжелые бои, ракетные удары, зачистка городов. Главные новости – хроника

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Катерина Амеліна
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