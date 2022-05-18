Россияне все чаще отказываются идти в бой: за это их бросают в самые горячие точки – ГУР

Российские оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования проводить активные наступательные действия в Украине, потому особо "недовольных" отправляют в самые горячие точки, а ряды оккупантов пополняют агентами ФСБ для отслеживания "непокорных". Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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По данным украинской разведки, помимо скрытого саботажа, несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.

Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения, и тех, кто наиболее активно требует возвращения в РФ, отправили на самый опасный участок фронта, надеясь на их скорую гибель.

Чтобы выявлять и нейтрализовать инициаторов отказа от участия в войне, ФСБ решила наполнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами. ГУР опубликовала личные данные командования 70-го полка.

По данным СБУ, Москва отправляет к оккупантам в Украину "опытных карателей", чтобы обуздать их и заставить идти в боестолкновения с ВСУ.

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Оксана Житнюк

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