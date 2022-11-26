UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне заселили мобилизованных во все дома одного из сел Донбасса – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 19:13
Россияне заселили мобилизованных во все дома одного из сел Донбасса – Генштаб - Фото
Мобилизованные в России (Скриншот видео)

Россияне продолжают подготовку мобилизованных в РФ и на Донбассе, а в одном из сел Донецкой области все дома гражданских были заняты "свежими" оккупантами. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба, РФ продолжает подготовку новоприбывших мобилизованных, в том числе и на временно оккупированной территории Украины.

В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области для мобилизованными оккупантов проводят тактические учения, выполняются упражнения со стрелковым оружием, сообщают в Генштабе.

Также сообщается, что в период с 22 по 23 ноября в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

По имеющейся информации, в городе Джанкой в ​​Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

Читайте также: В Генштабе РФ ожидают 100 000 убитых и раненых мобилизованных к лету – Важные истории

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс мобилизация генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 