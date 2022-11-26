Россияне заселили мобилизованных во все дома одного из сел Донбасса – Генштаб

Россияне продолжают подготовку мобилизованных в РФ и на Донбассе, а в одном из сел Донецкой области все дома гражданских были заняты "свежими" оккупантами. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, РФ продолжает подготовку новоприбывших мобилизованных, в том числе и на временно оккупированной территории Украины.

В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области для мобилизованными оккупантов проводят тактические учения, выполняются упражнения со стрелковым оружием, сообщают в Генштабе.

Также сообщается, что в период с 22 по 23 ноября в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

По имеющейся информации, в городе Джанкой в ​​Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

21 сентября Путин и Шойгу объявили мобилизацию в РФ. Планировалось призвать якобы 300 000 человек. 1 ноября Кремль уверял россиян, что мобилизация завершена, но это очередная ложь путинского режима.

4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.

По данным ISW, Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным.

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Оксана Житнюк

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