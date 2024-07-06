Россияне заявили, что дроны атаковали две нефтебазы в Краснодарском крае РФ – видео
В ночь на 6 июля беспилотники атаковали Краснодарский край России, в результате чего загорелись резервуары с топливом на двух нефтебазах. Соответствующие видео появились в местных Telegram-каналах. Также информацию об атаках подтвердил Оперативный штаб Краснодарского края.
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По его информации, в станице Павловская якобы в результате падения обломков беспилотника загорелись резервуары с топливом. Ночью дроны атаковали и нефтебазу в станице Ленинградская, в результате удара также загорелись резервуары.
"На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют пожары. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным оперштаба, в Ейске противовоздушная оборона якобы сбила беспилотники, но их обломки незначительно повредили вышку сотовой связи.
- В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае.
- В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяным терминалам порта "Кавказ" и паромной переправе в Краснодарском крае России.
- 21 июня власти Краснодарского края заявляли об атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Ейске, Краснодаре и Северском районе.
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