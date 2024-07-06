Росіяни заявили, що дрони атакували дві нафтобази в Краснодарському краї РФ – відео
У ніч проти 6 липня безпілотники атакували Краснодарський край Росії, унаслідок чого загорілися резервуари з пальним на двох нафтобазах. Відповідні відео з'явились у місцевих Telegram-каналах. Також інформацію про атаки підтвердив Оперативний штаб Краснодарського краю.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За його інформацією, в станиці Павлівська нібито внаслідок падіння уламків безпілотника загорілися резервуари з пальним. Уночі дрони атакували й нафтобазу в станиці Ленінградська, унаслідок удару також зайнялись резервуари.
"На місці працюють оперативні та спеціальні служби, ліквідують пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними оперштабу, в Єйську протиповітряна оборона нібито збила безпілотники, але їхні уламки незначно пошкодили вежу стільникового зв’язку.
- У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві перевалкові нафтобази в Краснодарському краї.
- У ніч проти 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах порту "Кавказ" та поромній переправі у Краснодарському краї Росії.
- 21 червня влада Краснодарського краю заявляла про атаку безпілотників. Вибухи лунали в Єйську, Краснодарі та Сєвєрському районі.
Читайте також: Дрон ГУР уразив Тамбовський пороховий завод – джерело