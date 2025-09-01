Россияне заявили об атаке дронов на электроподстанцию в Краснодарском крае – видео

По словам россиян, на трансформаторной подстанции Кропоткина возник пожар

Краснодарский край РФ (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

В ночь на 1 сентября Краснодарский край России оказался под атакой беспилотников. В частности, взрывы прогремели возле электрической подстанции "Кропоткин", сообщили пропагандистские медиа и оперштаб Краснодарского края.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, около 02:14 в Кропоткине Краснодарского края прогремели взрывы.

Впоследствии местные заявили, что якобы возник пожар на электроподстанции в районе железной дороги после атаки дронов в Кропоткине.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о пожаре на трансформаторной подстанции Кропоткина, отметив что на месте "работают оперативные службы".

В то же время местные жители Кропоткина жалуются, что в районе подстанции невозможно дышать, пишет российский Telegram-канал Astra.

Жители утверждают, что несмотря на якобы потушенный пожар на подстанции, некоторые районы очень задымлены.

Зато проукраинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что ударными дронами была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

На взрывы из-за якобы атаки дронов также жалуются жители Елабуги в Татарстане, пишет российский Telegram-канал Astra.

Зато в Минобороны РФ заявили о якобы сбитых 50 беспилотниках за ночь.