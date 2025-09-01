Россияне заявили об атаке дронов на электроподстанцию в Краснодарском крае – видео
В ночь на 1 сентября Краснодарский край России оказался под атакой беспилотников. В частности, взрывы прогремели возле электрической подстанции "Кропоткин", сообщили пропагандистские медиа и оперштаб Краснодарского края.
Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, около 02:14 в Кропоткине Краснодарского края прогремели взрывы.
Впоследствии местные заявили, что якобы возник пожар на электроподстанции в районе железной дороги после атаки дронов в Кропоткине.
В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о пожаре на трансформаторной подстанции Кропоткина, отметив что на месте "работают оперативные службы".
В то же время местные жители Кропоткина жалуются, что в районе подстанции невозможно дышать, пишет российский Telegram-канал Astra.
Жители утверждают, что несмотря на якобы потушенный пожар на подстанции, некоторые районы очень задымлены.
Зато проукраинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что ударными дронами была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".
На взрывы из-за якобы атаки дронов также жалуются жители Елабуги в Татарстане, пишет российский Telegram-канал Astra.
Зато в Минобороны РФ заявили о якобы сбитых 50 беспилотниках за ночь.
- Краснодарский край не впервые под атакой дронов. В частности 19 марта был нанесен удара по нефтебазе вблизи города Кропоткин.
- В ночь на 17 августа несколько районов Воронежской области России атаковали беспилотники, в результате чего была повреждена железнодорожная станция и возник пожар на газопроводе.
- Также в ночь на 17 августа в результате операции ГУР была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области России.
