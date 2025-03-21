Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае масштабировался, горит второй резервуар – видео
Российская нефтебаза вблизи города Кропоткин в Краснодарском крае России продолжает гореть после атаки 19 марта – по состоянию на 21 марта взорвался резервуар и вызвал возгорание еще одного. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края РФ.
После взрыва в резервуаре произошел выброс нефти, она загорелась. Ожоги и отравление продуктами горения получили двое пожарных.
К утру 21 марта первый резервуар полностью выгорел. Пожар на втором резервуаре пытаются ликвидировать 471 человек и 187 единиц техники. Его площадь составляет 5000 кв. м (ночью огнем было охвачено 10 000 кв. м)
Беспилотники атаковали нефтебазу в станице Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что все дроны якобы были сбиты, а пожар вызван "падением обломков".
- Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта по России были нанесены удары беспилотниками. Тогда дроны ГУР атаковали предприятие по производству БпЛА под Калугой.
- В ночь на 14 марта уже в пятый раз были нанесены удары по нефтезаводу в российском Туапсе.
- В ночь на 17 марта РФ снова атаковали дроны. Взрывы слышали в Ейске, а в Астраханской области загорелся пожар.
- 21 марта в Курской области России загорелась газоизмерительная станция "Суджа".
- Генштаб сообщил, что россияне обстреляли собственную станцию, использовав артиллерию.