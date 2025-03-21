Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае масштабировался, горит второй резервуар – видео

Нефтебаза пылает третий день после атаки беспилотников 19 марта

Нефтебаза в Краснодарском крае России (Фото: российские пропагандистские ресурсы)

Российская нефтебаза вблизи города Кропоткин в Краснодарском крае России продолжает гореть после атаки 19 марта – по состоянию на 21 марта взорвался резервуар и вызвал возгорание еще одного. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края РФ.

После взрыва в резервуаре произошел выброс нефти, она загорелась. Ожоги и отравление продуктами горения получили двое пожарных.

К утру 21 марта первый резервуар полностью выгорел. Пожар на втором резервуаре пытаются ликвидировать 471 человек и 187 единиц техники. Его площадь составляет 5000 кв. м (ночью огнем было охвачено 10 000 кв. м)

Беспилотники атаковали нефтебазу в станице Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что все дроны якобы были сбиты, а пожар вызван "падением обломков".