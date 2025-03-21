Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї масштабувалася, горить другий резервуар – відео

Нафтобаза палає третій день після атаки безпілотників 19 березня

Нафтобаза в Краснодарському краї Росії (Фото: російські пропагандистські ресурси)

Російська нафтобаза поблизу міста Кропоткін у Краснодарському краї Росії продовжує палати після атаки 19 березня – станом на 21 березня вибухнув резервуар і спричинив займання ще одного. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

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Після вибуху в резервуарі стався викид нафти, вона загорілась. Опіки й отруєння продуктами горіння отримали двоє пожежників.

До ранку 21 березня перший резервуар повністю вигорів. Пожежу на другому резервуарі намагаються ліквідувати 471 людина та 187 одиниць техніки. Її площа становить 5000 кв. м (уночі вогнем було охоплено 10 000 кв. м)

Безпілотники атакувати нафтобазу в станиці Кавказькій Краснодарського краю у ніч проти 19 березня. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що всі дрони нібито було збито, а пожежу викликало "падіння уламків".