Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї масштабувалася, горить другий резервуар – відео
Російська нафтобаза поблизу міста Кропоткін у Краснодарському краї Росії продовжує палати після атаки 19 березня – станом на 21 березня вибухнув резервуар і спричинив займання ще одного. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.
Після вибуху в резервуарі стався викид нафти, вона загорілась. Опіки й отруєння продуктами горіння отримали двоє пожежників.
До ранку 21 березня перший резервуар повністю вигорів. Пожежу на другому резервуарі намагаються ліквідувати 471 людина та 187 одиниць техніки. Її площа становить 5000 кв. м (уночі вогнем було охоплено 10 000 кв. м)
Безпілотники атакувати нафтобазу в станиці Кавказькій Краснодарського краю у ніч проти 19 березня. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що всі дрони нібито було збито, а пожежу викликало "падіння уламків".
- Увечері 12 березня і в ніч проти 13 березня по Росії було завдано ударів безпілотниками. Тоді дрони ГУР атакували підприємство з виробництва БпЛА під Калугою.
- У ніч проти 14 березня вже вп'яте було завдано ударів по нафтозаводу в російському Туапсе.
- У ніч проти 17 березня РФ знову атакували дрони. Вибухи чули у Єйську, а в Астраханській області зайнялась пожежа.
- 21 березня у Курській області Росії загорілася газовимірювальна станція "Суджа".
- Генштаб повідомив, що росіяни обстріляли власну станцію, використавши артилерію.