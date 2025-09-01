Росіяни заявили про атаку дронів на електропідстанцію в Краснодарському краї – відео

За словами росіян, на трансформаторній підстанції Кропоткіна виникла пожежа

Краснодарський край РФ (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

У ніч проти 1 вересня Краснодарський край Росії опинився під атакою безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали біля електричної підстанції "Кропоткін", повідомили пропагандистські медіа й оперштаб Краснодарського краю.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, близько 02:14 у Кропоткіні Краснодарського краю пролунали вибухи.

Згодом місцеві заявили, що нібито виникла пожежа на електропідстанції в районі залізниці після атаки дронів в Кропоткіні.

В оперштабі Краснодарського краю підтвердили інформацію про пожежу на трансформаторній підстанції Кропоткіна, зазначивши що на місці "працюють оперативні служби".

Водночас місцеві жителі Кропоткіна жаліються, що в районі підстанції неможливо дихати, пише російський Telegram-канал Astra.

Жителі стверджують, що попри нібито загашену пожежу на підстанції, деякі райони дуже задимлені.

Натомість проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ пише, що ударними дронами була уражена електрична підстанція 330 кВ "Кропоткін".

На вибухи через нібито атаку дронів також скаржаться жителі Єлабуги в Татарстані, пише російський Telegram-канал Astra.

Натомість у Міноборони РФ заявили про нібито збиті 50 безпілотників за ніч.