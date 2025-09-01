Росіяни заявили про атаку дронів на електропідстанцію в Краснодарському краї – відео
У ніч проти 1 вересня Краснодарський край Росії опинився під атакою безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали біля електричної підстанції "Кропоткін", повідомили пропагандистські медіа й оперштаб Краснодарського краю.
Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, близько 02:14 у Кропоткіні Краснодарського краю пролунали вибухи.
Згодом місцеві заявили, що нібито виникла пожежа на електропідстанції в районі залізниці після атаки дронів в Кропоткіні.
В оперштабі Краснодарського краю підтвердили інформацію про пожежу на трансформаторній підстанції Кропоткіна, зазначивши що на місці "працюють оперативні служби".
Водночас місцеві жителі Кропоткіна жаліються, що в районі підстанції неможливо дихати, пише російський Telegram-канал Astra.
Жителі стверджують, що попри нібито загашену пожежу на підстанції, деякі райони дуже задимлені.
Натомість проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ пише, що ударними дронами була уражена електрична підстанція 330 кВ "Кропоткін".
На вибухи через нібито атаку дронів також скаржаться жителі Єлабуги в Татарстані, пише російський Telegram-канал Astra.
Натомість у Міноборони РФ заявили про нібито збиті 50 безпілотників за ніч.
- Краснодарський край не вперше під атакою дронів. Зокрема 19 березня було завдано удару по нафтобазі поблизу міста Кропоткін.
- У ніч проти 17 серпня декілька районів Воронезької області Росії атакували безпілотники, внаслідок чого була пошкоджена залізнична станція й виникла пожежа на газогоні.
- Також у ніч проти 17 серпня внаслідок операції ГУР було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області Росії.
