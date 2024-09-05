Россияне заявили об атаке надводных дронов на порт в Новороссийске – видео
В ночь на 5 сентября надводные дроны атаковали город Новороссийск, где расположена военно-морская база российских оккупационных войск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
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Кравченко утверждает, что по безэкипажным катерам работала российская противовоздушная оборона. Через несколько часов российский чиновник объявил об ограничении движения транспорта по нескольким улицам в районе набережной. Кроме того, на этой территории закрыты пляжи и запретили прогулки.
Местные жители публиковали видео стрельбы в районе порта. Более подробной информации пока нет.
- 15 апреля 2024 года спикер СБУ Дехтяренко рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.
- Последний раз Силы обороны совершали атаку на порт в Новороссийске 3 июля.
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