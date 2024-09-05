Россияне заявили об атаке надводных дронов на порт в Новороссийске – видео

Мэр Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко утверждает, что по безэкипажным катерам работала российская противовоздушная оборона

Порт в Новороссийске (Фото: Википедия/Arthur Vanzetti)

В ночь на 5 сентября надводные дроны атаковали город Новороссийск, где расположена военно-морская база российских оккупационных войск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

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Кравченко утверждает, что по безэкипажным катерам работала российская противовоздушная оборона. Через несколько часов российский чиновник объявил об ограничении движения транспорта по нескольким улицам в районе набережной. Кроме того, на этой территории закрыты пляжи и запретили прогулки.

Местные жители публиковали видео стрельбы в районе порта. Более подробной информации пока нет.

15 апреля 2024 года спикер СБУ Дехтяренко рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.

Последний раз Силы обороны совершали атаку на порт в Новороссийске 3 июля.

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