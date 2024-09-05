Росіяни заявили про атаку надводних дронів на порт у Новоросійську – відео

Мер Новоросійська у Краснодарському краї Андрій Кравченко стверджує, що по безекіпажних катерах працювала російська протиповітряна оборона

Порт у Новоросійську (Фото: Вікіпедія/Arthur Vanzetti)

В ніч проти 5 вересня надводні дрони атакували місто Новоросійськ, де розташована військово-морська база російських окупаційних військ. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко.

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Кравченко стверджує, що по безекіпажних катерах працювала російська протиповітряна оборона. Через кілька годин російський чиновник оголосив про обмеження руху транспорту на кількох вулицях у районі набережної. Крім того, на цій території закрили пляжі та заборонили прогулянки.

Місцеві жителі публікували відео стрілянини у районі порту. Детальнішої інформації поки що немає.

15 квітня 2024 року речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.

Останній раз Сили оборони здійснювали атаку на порт у Новоросійську 3 липня.

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