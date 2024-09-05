Росіяни заявили про атаку надводних дронів на порт у Новоросійську – відео
В ніч проти 5 вересня надводні дрони атакували місто Новоросійськ, де розташована військово-морська база російських окупаційних військ. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко.
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Кравченко стверджує, що по безекіпажних катерах працювала російська протиповітряна оборона. Через кілька годин російський чиновник оголосив про обмеження руху транспорту на кількох вулицях у районі набережної. Крім того, на цій території закрили пляжі та заборонили прогулянки.
Місцеві жителі публікували відео стрілянини у районі порту. Детальнішої інформації поки що немає.
- 15 квітня 2024 року речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.
- Останній раз Сили оборони здійснювали атаку на порт у Новоросійську 3 липня.
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