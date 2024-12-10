Россияне жалуются на удар HIMARS по Енакиево: из ряда улиц объявили эвакуацию – видео

Временно оккупированное Енакиево (Фото: ресурс окупантов)

Российские пропагандисты заявили о якобы ракетной атаке на временно оккупированный город Енакиево Донецкой области. Под ударом мог оказаться склад боеприпасов. Оккупанты объявили эвакуацию населения из ряда улиц.

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Днем во вторник, 10 декабря, пропагандистский Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщил, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали Енакиево "тремя HIMARS". На видео, обнародованном пропагандистами, слышна вторичная детонация и видно задымления после попадания.

Ресурс оккупантов пишет, что район, где произошел обстрел, перекрыли, а жителей призывали перейти в укрытия и не подходить к окнам.

В то же время гауляйтер города Сергей Божик объявил срочную эвакуацию населения с 13 улиц. Он, не объясняя причин, призвал людей взять с собой документы и вещи первой необходимости.

Telegram-канал ASTRA сообщил, что, вероятно, под удар попал склад боеприпасов.