Росіяни скаржаться на удар HIMARS по Єнакієвому: з частини міста оголосили евакуацію – відео

Telegram-канал ASTRA повідомив, що, ймовірно, під удар потрапив склад боєприпасів

Тимчасово окуповане Єнакієве (Фото: ресурс окупантів)

Російські пропагандисти заявили про нібито ракетну атаку на тимчасово окуповане місто Єнакієве Донецької області. Під ударом міг опинитися склад боєприпасів. Окупанти оголосили евакуацію населення з низки вулиць.

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Вдень у вівторок, 10 грудня, пропагандистський Telegram-канал Mash із посиланням на місцевих мешканців повідомив, що Збройні Сили України нібито атакували Єнакієве "трьома HIMARS". На відео, оприлюдненому пропагандистами, чутно вторинну детонацію і видно задимлення після влучання.

Ресурс окупантів пише, що район, де відбувся обстріл, перекрили, а мешканців закликали перейти до укриттів та не підходити до вікон.

Водночас гауляйтер міста Сергій Божик оголосив термінову евакуацію населення з 13 вулиць. Він, не пояснюючи причини, закликав людей взяти з собою документи та речі першої потреби.

Telegram-канал ASTRA повідомив, що, ймовірно, під удар потрапив склад боєприпасів.