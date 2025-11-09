Россияне жалуются на удары по Воронежу. В домах пропадали свет и тепло – видео

Российские пропагандисты утверждают, что под удар попала Воронежская ТЭЦ‑1 – крупнейший поставщик теплоэнергии для домов и крупных предприятий города

Воронеж (Фото: российский ресурс)

В ночь на 9 ноября российский Воронеж атаковали беспилотниками, из-за чего город был частично без света и наблюдались перебои с отоплением. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Он утверждает, что ночью в небе над Воронежем было якобы подавлено несколько беспилотников, но "на одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано". Также под утро Гусев несколько раз сообщал о ракетной опасности для региона.

Якобы из соображений технологической безопасности "принимались временные меры", из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления.

Также "из технических соображений" власти "решили" приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории города. По состоянию на утро электроэнергия якобы подается всем в штатном режиме.

Также Гусев сообщил, что на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.

Российский Telegram-канал ASTRA провел OSINT-анализ и утверждает, что в Воронеже была атакована ТЭЦ.

Ночью местные сообщали о взрывах, в ряде домов пропало, а затем появилось электричество.

ASTRA, проанализировав видео атаки, утверждает, что оно снято с набережной Авиастроителей. От точки съемки до ТЭЦ – 1,3 км. Под атаку на видео якобы попала Воронежская ТЭЦ‑1, что входит в состав АО "РИР Энерго" и является крупнейшим поставщиком тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города.

Станция обеспечивает тепловой энергией четыре района города – Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также более 1000 предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – "Воронежсинтезкаучук".

Минобороны РФ утром сообщило о якобы сбитых и подавленных 44 беспилотниках, но о Воронеже не упоминает. 43 дрона якобы сбили над Брянской областью и один – над Ростовской.