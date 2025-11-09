Росіяни скаржаться на удари по Воронежу. У будинках пропадали світло і тепло – відео

Російські пропагандисти стверджують, що під удар потрапила Воронезька ТЕЦ-1 – найбільший постачальник теплоенергії для будинків і великих підприємств міста

Воронеж (Фото: російський ресурс)

У ніч проти 9 листопада російський Воронеж атакували безпілотниками, через що місто було частково без світла і спостерігалися перебої з опаленням. Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв.

Він стверджує, що вночі в небі над Воронежем було нібито подавлено кілька безпілотників, але "на одному з комунальних об'єктів виникло загоряння, яке було оперативно ліквідовано". Також під ранок Гусєв кілька разів повідомляв про ракетну небезпеку для регіону.

Нібито з міркувань технологічної безпеки "вживалися тимчасові заходи", через які в деяких будинках могли спостерігатися коливання температури центрального опалення.

Також "з технічних міркувань" влада "вирішила" призупинити подання електроенергії на деякі території міста. Станом на ранок електроенергія нібито подається всім у штатному режимі.

Також Гусєв повідомив, що на території одного з підприємств будівельної галузі посічено покрівлю і частково вибито шибки в низці будівель, пошкоджено кілька автомобілів і внутрішні мережі опалення.

Російський Telegram-канал ASTRA провів OSINT-аналіз і стверджує, що у Воронежі було атаковано ТЕЦ.

Уночі місцеві повідомляли про вибухи, у частині будинків зникла, а потім з'явилася електрика.

ASTRA, проаналізувавши відео атаки, стверджує, що його знято з набережної Авіабудівників. Від точки зйомки до ТЕЦ – 1,3 км. Під атаку на відео нібито потрапила Воронезька ТЕЦ-1, що входить до складу АТ "РІР Енерго" і є найбільшим постачальником теплової енергії для житлових будинків і великих підприємств міста.

Станція забезпечує тепловою енергією чотири райони міста – Лівобережний, Залізничний, Ленінський і Центральний, а також понад 1000 підприємств, зокрема найбільший воронезький завод – "Воронежсинтезкаучук".

Міноборони РФ вранці повідомило про нібито збиті й придушені 44 безпілотники, але про Воронеж не згадує. 43 дрони нібито збили над Брянською областю й один – над Ростовською.