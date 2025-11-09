У Курській області пожежа на енергооб'єкті: без світла 10 населених пунктів

Причини пожежі, за словами місцевої влади, невідомі. Без світла тисячі абонентів

Коренево (Фото: ресурси росіян)

У Курській області ввечері 8 жовтня зникло світло в 10 населених пунктах Кореневського району. На одному з об'єктів енергетики почалася пожежа, заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн.

За його словами, пожежа сталася на енергооб'єкті в селищі Кореневе. Через аварійне відключення світла близько 2500 абонентів залишилися без світла.

Причину аварії встановлюють, а енергетики найближчим часом мають розпочати ліквідацію ситуації, заявив Хінштейн.

Блекаут увечері 8 листопада стався і в Бєлгородській області. За заявою місцевої влади, без світла залишилися понад 20 000 споживачів. Під атаку могла потрапити ТЕЦ "Луч".