У Курській області пожежа на енергооб'єкті: без світла 10 населених пунктів
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Курській області ввечері 8 жовтня зникло світло в 10 населених пунктах Кореневського району. На одному з об'єктів енергетики почалася пожежа, заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн.
За його словами, пожежа сталася на енергооб'єкті в селищі Кореневе. Через аварійне відключення світла близько 2500 абонентів залишилися без світла.
Причину аварії встановлюють, а енергетики найближчим часом мають розпочати ліквідацію ситуації, заявив Хінштейн.
Блекаут увечері 8 листопада стався і в Бєлгородській області. За заявою місцевої влади, без світла залишилися понад 20 000 споживачів. Під атаку могла потрапити ТЕЦ "Луч".
- Уранці 8 листопада в Росії заявили про новий удар по енергетиці у Волгоградській області. Було знеструмлено чотири райони.
