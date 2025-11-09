В Курской области пожар на энергообъекте: без света 10 населенных пунктов
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Курской области вечером 8 октября пропал свет в 10 населенных пунктах Кореневского района. На одном из объектов энергетики начался пожар, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, пожар произошел на энергообъекте в поселке Коренево. Из-за аварийного отключения света около 2500 абонентов остались без света.
Причина аварии устанавливается, а энергетики в ближайшее время должны приступить к ликвидации ситуации, заявил Хинштейн.
Блэкаут вечером 8 ноября случился и в Белгородской области. По заявлению местной власти, без света остались свыше 20 000 потребителей. Под атаку могла попасть ТЭЦ "Луч".
- Утром 8 ноября в России заявили о новом ударе по энергетике в Волгоградской области. Были обесточены четыре района.
