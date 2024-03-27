Российские большие десантные корабли почти неделю плавали в водах Испании – фото

Фото: Минобороны Испании

Испанские патрульные катера в период с 21 по 26 марта наблюдали за российскими большими десантными кораблями "Александр Отраковский", "Иван Грен" и нефтяным танкером Kola, заплывшими в территориальные воды страны. Об этом сообщило Министерство обороны Испании.

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Утром 21 марта катер Atalaya обнаружил группу из трех российских судов во время проведения операции по морскому наблюдению и безопасности в суверенных водах Испании на северо-западе Пиренейского полуострова, отметили в ведомстве.

Испанский катер отслеживал их до пересечения границы с Португалией, где его сменил португальский фрегат Bartolomeu Dias.

С 23 по 26 марта за российскими кораблями также наблюдал итальянский катер Vigía. Он наблюдал за линией морского пути, соединяющего мыс Сан-Висенте на юго-западе Португалии и Гибралтарский пролив.

Фото: Минобороны Испании

24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешное поражение российского разведывательного корабля "Иван Хурс" 24 марта. Впоследствии OSINT-исследователи опубликовали соответствующие спутниковые снимки.

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