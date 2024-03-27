Російські великі десантні кораблі майже тиждень плавали у водах Іспанії – фото

Фото: Міноборони Іспанії

Іспанські патрульні катери в період з 21 по 26 березня спостерігали за російськими великими десантними кораблями "Александр Отраковский", "Іван Грен" та нафтовим танкером Kola, які заплили до територіальних вод країни. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці 21 березня катер Atalaya виявив групу з трьох російських суден під час проведення операції з морського спостереження і безпеки в суверенних водах Іспанії на північному заході Піренейського півострова, зазначили у відомстві.

Іспанський катер відстежував їх аж до перетину кордону з Португалією, де його змінив португальський фрегат Bartolomeu Dias.

З 23 до 26 березня за російськими кораблями також спостерігав італійський катер Vigía. Він спостерігав за лінією морського шляху, що з'єднує мис Сан-Вісенте на південному заході Португалії та Гібралтарську протоку.

Фото: Міноборони Іспанії

24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Військово-морські сили Збройних Сил України офіційно підтвердили успішне ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" 24 березня. Згодом OSINT-дослідники опублікували відповідні супутникові знімки.

Читайте також: Сили оборони вдарили "Нептуном" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський" – речник ВМС