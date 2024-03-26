ВМС підтвердили ураження розвідкорабля росіян "Іван Хурс". З'явились супутникові фото
Військово-морські сили Збройних Сил України офіційно підтвердили успішне ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" 24 березня. Згодом OSINT-дослідники опублікували відповідні супутникові знімки.
Вчора Telegram-канали ворога почали публікувати інформацію щодо ймовірного ураження "Івана Хурса". За словами пропагандистів, у корабель нібито влучили дві ракети українських Сил оборони.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пообіцяв деталі згодом.
Сьогодні, 26 березня, офіційний канал Військово-морських сил у Facebook підтвердив успішне ураження розвідувального корабля росіян.
OSINT-дослідники проєкту CyberBoroshno опублікували супутникові знімки за 24 березня та 23 лютого.
Місце прильоту видно в задній частині судна.
- 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
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