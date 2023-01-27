UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские хакеры пытались подключиться к системам видеонаблюдения украинских ЖК

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 16:30
Российские хакеры пытались подключиться к системам видеонаблюдения украинских ЖК - Фото
Хакер (фото - depositphotos.com)

Подконтрольные спецслужбам РФ хакеры пытались подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов в одном из приграничных регионов для сбора разведданных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Киберспециалисты СБУ нейтрализовали атаку.

Через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими автомобильными дорогами и т.п. Таким образом они планировали через скрытый канал собирать информацию о ситуации в городе.

Также агрессора интересовали сведения об адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники.

Однако, сообщают в СБУ, украинские киберспециалисты сработали на опережение и своевременно разоблачили попытку оккупантов проводить разведывательно-подрывную деятельность.

По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам РФ хакерская группировка из России, специализирующаяся на взломах электронных систем инфраструктурных объектов.

"СБУ предупреждает, что подобные атаки врага могут случаться и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически их менять", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

Читайте также: Харьковский экс-глава СБУ пытался захватить власть в первые часы вторжения – Синегубов

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу хакер видеонаблюдение кибер-атака
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 