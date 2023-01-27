Российские хакеры пытались подключиться к системам видеонаблюдения украинских ЖК

Подконтрольные спецслужбам РФ хакеры пытались подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов в одном из приграничных регионов для сбора разведданных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Киберспециалисты СБУ нейтрализовали атаку.

Через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими автомобильными дорогами и т.п. Таким образом они планировали через скрытый канал собирать информацию о ситуации в городе.

Также агрессора интересовали сведения об адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники.

Однако, сообщают в СБУ, украинские киберспециалисты сработали на опережение и своевременно разоблачили попытку оккупантов проводить разведывательно-подрывную деятельность.

По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам РФ хакерская группировка из России, специализирующаяся на взломах электронных систем инфраструктурных объектов.

"СБУ предупреждает, что подобные атаки врага могут случаться и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически их менять", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

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Вадим Ребрина

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