Российские оккупанты утром нанесли удар по Запорожью — секретарь горсовета

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью утром 14 января. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Около 06:00 в городе прозвучали взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога, которая закончилась в 06:30.

По словам Куртева, противник снова атаковал областной центр — подробности удара уточняются.

Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.

Чиновник отметил, что если были повреждены жилые дома, то гражданам следует обращаться по номерам 15-80 (стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 и (067) 656 15 80.

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Дмитро Гриниченко

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