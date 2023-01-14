Российские оккупанты утром нанесли удар по Запорожью — секретарь горсовета
14.01.2023, 07:32
Воздушная тревога в Запорожье (Фото: Карта воздушных тревог/Telegram)
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью утром 14 января. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Около 06:00 в городе прозвучали взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога, которая закончилась в 06:30.
По словам Куртева, противник снова атаковал областной центр — подробности удара уточняются.
Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших.
Чиновник отметил, что если были повреждены жилые дома, то гражданам следует обращаться по номерам 15-80 (стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 и (067) 656 15 80.
- Украинские военные 31 декабря результативно ударили по армии России в Запорожской области.
- В прошедшие дни ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем, а также ударили по армии РФ в районе Чаплынки под Херсоном.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
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