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Российские оккупанты утром нанесли удар по Запорожью — секретарь горсовета

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 07:32
Российские оккупанты утром нанесли удар по Запорожью — секретарь горсовета - Фото
Воздушная тревога в Запорожье (Фото: Карта воздушных тревог/Telegram)

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью утром 14 января. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Около 06:00 в городе прозвучали взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога, которая закончилась в 06:30.

По словам Куртева, противник снова атаковал областной центр — подробности удара уточняются.

Пока неизвестно о возможных разрушениях и пострадавших. 

Чиновник отметил, что если были повреждены жилые дома, то гражданам следует обращаться по номерам 15-80 (стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80  и (067) 656 15 80.

Читайте также: Генштаб: Если у РФ получится захватить Донбасс, то она попытается оккупировать Запорожье 

Дмитро Гриниченко
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война обстрелы Запорожье Анатолий Куртев
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