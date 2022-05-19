Пропагандистские СМИ молчат о суде над российским военным в Киеве – BBC

Подавляющее большинство подконтрольных Кремлю СМИ ничего не сообщают о суде в Киеве над российским военнослужащим Вадимом Шишимариным, который обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области. Мониторинг росСМИ провело агентство BBC.

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BBC не нашло никаких упоминаний о Шишимарине на ключевых российских телеканалах, в то время как независимые российские СМИ, которые сейчас работают из-за рубежа, активно освещают судебный процесс.

В онлайн-репортаже о Шишимарине кремлевский телеканал RT процитировал отца военнослужащего, который сомневается в том, что его сын получит справедливый приговор суда в Украине.

На вопрос о Шишимарине на брифинге 18 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что у него недостаточно информации о нем.

Корреспондент Украинской правды передал из зала суда показания оккупанта о том, как он убил 62-летнего Александра Шелипова.

"По дороге прапорщик Макеев (российский военный, сидевший за рулем автомобиля, – УП) увидел мужчину, он разговаривал по телефону. Макеев сказал, что он нас сдаст, что он звонит военным. И он приказал стрелять. Я не выстрелил.

Затем другой военнослужащий, сидевший справа от водителя, развернулся, стал приказным тоном мне приказывать, чтобы я выстрелил. И аргументировал это тем, что мы не доедем до наших войск, не вызовем помощь, что нам угрожает опасность.

Я потерпевшего в это время не видел. Я увидел его, только когда мы с ним поравнялись, и я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил", – сказал Шишимарин.

Вчера в Киевском районном суде начался первый судебный процесс по обвинению в военных преступлениях российского оккупанта. 21-летний командир отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержант Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве украинского мирного жителя.

Сторона обвинения попросила приговорить его к пожизненному заключению.

Вадим Ребрина

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