Российские СМИ необходимо закрывать, они искажают реальность и свободу слова — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские пропагандистские СМИ необходимо закрывать. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, государственные СМИ РФ не несут альтернативную точку зрения, а также не имеют ничего общего со свободой слова.

"Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", — заявил глава МИД.

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Дмитрий Гриниченко

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