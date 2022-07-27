Российские СМИ необходимо закрывать, они искажают реальность и свободу слова — Кулеба
27.07.2022, 11:54
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские пропагандистские СМИ необходимо закрывать. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, государственные СМИ РФ не несут альтернативную точку зрения, а также не имеют ничего общего со свободой слова.
"Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", — заявил глава МИД.
- После полномасштабного вторжения России в Украину в Европейском Союзе запретили показывать два пропагандистских госканала России – RT и Sputnik – а также их дочерние проекты.
- В апреле полиция безопасности задержала руководителей эстонского филиала российского пропагандистского агентства Sputnik по подозрению в нарушении санкционного законодательства.
- 6 апреля в Италии неизвестные пытались поджечь фасад виллы на озере Комо, которая раньше принадлежала российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
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