Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла удар по Орехову Запорожской области. Город атаковали истребители Су-35. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В результате российских авиаударов, в Орехове повреждены частные дома и детско-юношеская спортивная школа.

"Запорожская область. Самолеты Су-35 русни нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ", – написал Ермак и опубликовал фото последствий авиаударов.

11 апреля россияне нанесли авиаудары Су-35 по Гуляйполю и Орехову, били по жилому сектору.

13 апреля Россия нанесла три авиаудара по Орехову.

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Наталія Медведєва

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