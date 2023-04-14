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Российские Су-35 нанесли удар по Орехову, повреждены дома и спортивная школа – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 14:05
Российские Су-35 нанесли удар по Орехову, повреждены дома и спортивная школа – Ермак - Фото
Истребители Су-35 (Фото: EPA)

Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла удар по Орехову Запорожской области. Город атаковали истребители Су-35. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В результате российских авиаударов, в Орехове повреждены частные дома и детско-юношеская спортивная школа.

"Запорожская область. Самолеты Су-35 русни нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов. Повреждены частные дома и здание ДЮСШ", – написал Ермак и опубликовал фото последствий авиаударов.

Российские Су-35 нанесли удар по Орехову, повреждены дома и спортивная школа – Ермак

Читайте также: Ермак: Россияне активно применяют управляемые авиабомбы, Украине нужна современная авиация

Наталія Медведєва
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