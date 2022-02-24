Российские войска обстреляли 32 гражданских объекта – МВД

За сегодняшние сутки зафиксировано 393 обстрела территории Украины российскими оккупантами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Российские оккупанты говорят, что они не стреляют по гражданским объектам, а стреляют только по военным объектам. Так вот на сегодня мы можем говорить, что уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками Российской Федерации", – заявили в МВД.

Денисенко также сообщил, что по состоянию на сейчас остров Змеиный наш и пограничники продолжают охранять границу в Черном море.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.