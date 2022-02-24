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Российские войска обстреляли 32 гражданских объекта – МВД

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 20:29

За сегодняшние сутки зафиксировано 393 обстрела территории Украины российскими оккупантами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Российские оккупанты говорят, что они не стреляют по гражданским объектам, а стреляют только по военным объектам. Так вот на сегодня мы можем говорить, что уже разрушено шесть постов и обстреляно 32 гражданских объекта войсками Российской Федерации", – заявили в МВД.

Денисенко также сообщил, что по состоянию на сейчас остров Змеиный наш и пограничники продолжают охранять границу в Черном море.

Наталия Медведева
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мвд
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