Российские войска сбросили на Орехов шесть авиабомб: уничтожили подъезд

Глава Запорожской ОВА заявил, что вражеские бомбы попали в нежилые здания в Орехове и многоэтажное здание, в результате чего целый подъезд уничтожен

Следствие российских обстрелов в Орехове (Фото: Юрий Малашко)

Российская армия нанесла шесть ударов бомбами по Орехову Запорожской области. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что россияне попали по многоквартирному дому.

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"Около 13:15 российские террористы нанесли шесть авиаударов по несокрушимому городу Орехов", – заявил Малашко.

По его данным, вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажное здание, в результате чего целый подъезд уничтожен.

Обстрел Орехова (Фото: Юрий Малашко)

Следствие удара по Орехову (Фото: Юрий Малашко)

В настоящее время места ударов обследуют специалисты, информация о пострадавших еще не поступала, добавил глава ОВА.

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены в Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

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