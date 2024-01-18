Російські війська скинули на Оріхів шість авіабомб: знищили під'їзд – фото
Російська армія завдала шести ударів бомбами по Оріхову Запорізької області. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що росіяни влучили по багатоквартирному будинку.
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"Близько 13:15 російські терористи нанесли шість авіаударів по незламному місту Оріхів", – заявив Малашко.
За його даними, ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок, внаслідок чого цілий під’їзд знищено.
Наразі місця ударів обстежують спеціалісти, інформація про постраждалих ще не надходила, додав очільник ОВА.
- В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.
- В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.
- Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.
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