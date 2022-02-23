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Российские "зеленые человечки" есть по всей восточной Украине – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 09:07
Российские
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Российские военные без опознавательных знаков, "зеленые человечки", находятся по всей восточной Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, американской общественности важно знать: российское военное присутствие есть в Украине с 2014 года, хоть РФ это только недавно признала.

"Еще в 2014 году и в последующие годы мы называли их "зелеными человечками", потому что они не были в российской военной форме. Теперь мы знаем, что они есть по всей восточной Украине. И они – пока не в форме, но ведут себя так, как вели бы себя российские военные", – сказала она.

По словам Псаки, независимо от того, в форме они или нет, они представляют российское правительство. Она подчеркнула, что военных РФ в Украине нельзя называть "миротворцами", поскольку они такими не являются, их цель – заложить основу для войны.

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Марк Сировой
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