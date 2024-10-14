Российский флот потерял способность влиять на театр боевых действий – спикер ВМС ВСУ

Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже оставшимися в Черноморском флоте силами

Военный корабль флота РФ (Фото: Минобороны Нидерландов/Х)

Российский флот утратил способность влиять на боевые действия в Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Я могу отметить, что какая бы там ни была степень готовности и количество единиц, – повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может", – сказал он.

По словам Плетенчука, даже несмотря на возможность переброски некоторых кораблей внутренними водами, россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже оставшимися в Черноморском флоте силами, который сейчас фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.

Представитель ВМС также добавил, что, хотя Россия считает себя "мощным морским государством", на самом деле она технологически отстает от стран НАТО. Слабость российского флота, по его словам, подтверждается реальными боевыми действиями в Украине.

Летом Плетенчук отмечал, что уничтожение Крымского моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", потому что для военной логистики России он почти не используется – так повлияло поражение Службы безопасности Украины и Военно-морских сил.

За время полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, к тому же пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами у Севастопольской бухты.

1 июля Турция, Румыния и Болгария приступили к совместной операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.

Читайте также: Появился текст новой морской стратегии Украины: РФ – источник долгосрочных системных угроз