Російський флот втратив здатність впливати на театр бойових дій – речник ВМС ЗСУ

Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті

Військовий корабель флоту РФ (Фото: Міноборони Нідерландів/Х)

Російський флот втратив здатність впливати на бойові дії в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, — вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може", – сказав він.

За словами Плетенчука, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.

Речник ВМС також додав, що, хоча Росія вважає себе "потужною морською державою", насправді вона технологічно відстає від країн НАТО. Слабкість російського флоту, за його словами, підтверджується реальними бойовими діями в Україні.

Влітку Плетенчук зазначав, що знищення Кримського мосту зараз дало б "уже не той ефект", тому що для військової логістики Росії він майже не використовується – так вплинуло ураження від Служби безпеки України та Військово-морських сил.

За час повномасштабної війни Україна знищила або пошкодила 27 російських військових кораблів, до того ж п'ять із них знищено морськими мінами, встановленими дронами біля Севастопольської бухти.

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема для експорту зерна з України.

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