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12.01.2019, 23:54

"Российской армии там нет". Фриз требует реакции СБУ

"Российской армии там нет". Фриз требует реакции СБУ - Фото
Представитель организации ветеранов (скриншот видео)

Министр по делам ветеранов требует реакции на слова представителей организаций ветеранов, которые заявляют о "бандеровщине" и "референдуме" в Крыму

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Министр по делам ветеранов Ирина Фриз требует реакции Службы безопасности Украины на высказывания представителей общественных организаций "КРВГОУ" и "Рада Руху", которые "не имеют ничего общего с патриотическими украинским организациями". Об этом она написала в своем Facebook.

К посту она прикрепила нарезку видео, где мужчина заявляет о "бандеровщине", которая хочет отобрать его пенсию, о "референдумах" в Крыму и Донбассе, а также о том, что в Донбассе "российской армии нет".

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Фриз, в связи с этим, отменила встречу с представителями этих организаций, назначенную на 14 января.

"Учитывая высказывания…обращаюсь в Службу безопасности Украины с просьбой провести полную и глубокую проверку этих организаций и из руководителей на связи с российскими спецслужбами и антиукраинскими заграничными центрами", - написала министр.

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Теги: ирина фриз, КРВГОУ, организация ветеранов
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