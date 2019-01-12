"Российской армии там нет". Фриз требует реакции СБУ

Представитель организации ветеранов (скриншот видео)

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз требует реакции Службы безопасности Украины на высказывания представителей общественных организаций "КРВГОУ" и "Рада Руху", которые "не имеют ничего общего с патриотическими украинским организациями". Об этом она написала в своем Facebook.

К посту она прикрепила нарезку видео, где мужчина заявляет о "бандеровщине", которая хочет отобрать его пенсию, о "референдумах" в Крыму и Донбассе, а также о том, что в Донбассе "российской армии нет".

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Фриз, в связи с этим, отменила встречу с представителями этих организаций, назначенную на 14 января.

"Учитывая высказывания…обращаюсь в Службу безопасности Украины с просьбой провести полную и глубокую проверку этих организаций и из руководителей на связи с российскими спецслужбами и антиукраинскими заграничными центрами", - написала министр.