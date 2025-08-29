Россию атаковали дроны, в Орле пожаловались на пожар после взрывов – видео
В российском городе Орел и области ночью 29 августа были слышны взрывы. По словам губернатора Андрея Клычкова, в результате отражения атаки есть повреждения, якобы пострадал один человек.
Губернатор заявил, что "обломками дрона" повреждены два здания в самом Орле и еще два в области. На местах работают экстренные службы, пострадавшему оказывают помощь медики.
Местные жители сообщают о пожаре в Орле, который возник после взрывов. По данным МЧС области, на несколько минут объявлялась ракетная опасность.
В российском Минобороны отчитались о сбивании над Орловской областью двух дронов. Всего якобы удалось уничтожить 54 БпЛА. Над Брянской якобы сбили 18, над временно оккупированным Крымом – 10 и еще девять над акваторией Черного моря. Восемь БпЛА якобы были перехвачены над Тверской областью, по два – над Рязанской и Тульской областями, по одному – над Курской, Калужской и Новгородской областями.
- 28 августа в СБУ сообщили, что за несколько дней поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.
- В тот же день Генштаб подтвердил удары Сил обороны по НПЗ, складам боеприпасов и логистике оккупантов. Под атакой находились Самарская область и Краснодарский край.
