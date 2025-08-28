За несколько дней СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС
За четыре дня Служба безопасности Украины поразила 17 российских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций (РЛС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Операции проводили бойцы специального назначения Центра специальных операций "А" СБУ.
Было уничтожено:
← четыре зенитные ракетные системы "ТОР-М2"
← три зенитные ракетно-артиллерийские системы "Панцирь"
← два зенитного ракетного комплекса "С-300"
← один ЗРК "БУК-М3"
← радар 50Н6 "С-350"
← РЛС "Каста-2Е2"
← РЛС "Подльот"
← РЭБ "Житель"
← РЛС "Небо-СВУ"
← радиолокационный комплекс 55Ж6М "Небо-М"
"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно обнаруживать цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу", – отметили в службе.
По данным СБУ, общая стоимость уничтоженной техники на внутреннем рынке России составляет более 250 миллионов долларов США, а для экспорта она стоит в 2,5 раза дороже.
- В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили производственные мощности порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.
