За несколько дней СБУ поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС

Зенитный ракетный комплекс "БУК-М3" (Фото: российский пропагандистский ресурс)

За четыре дня Служба безопасности Украины поразила 17 российских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций (РЛС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Операции проводили бойцы специального назначения Центра специальных операций "А" СБУ.

Было уничтожено:

← четыре зенитные ракетные системы "ТОР-М2"

← три зенитные ракетно-артиллерийские системы "Панцирь"

← два зенитного ракетного комплекса "С-300"

← один ЗРК "БУК-М3"

← радар 50Н6 "С-350"

← РЛС "Каста-2Е2"

← РЛС "Подльот"

← РЭБ "Житель"

← РЛС "Небо-СВУ"

← радиолокационный комплекс 55Ж6М "Небо-М"

"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно обнаруживать цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу", – отметили в службе.

По данным СБУ, общая стоимость уничтоженной техники на внутреннем рынке России составляет более 250 миллионов долларов США, а для экспорта она стоит в 2,5 раза дороже.