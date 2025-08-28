СБУ за декілька днів уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС

Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" (Фото: російський пропагандистський ресурс)

Служба безпеки України за чотири дні уразила 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіолокаційних станцій (РЛС). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Операції проводили спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Було знищено:

← чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2"

← три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь"

← два ЗРК "С-300"

← один ЗРК "БУК-М3"

← радар 50Н6 "С-350"

← РЛС "Каста-2Е2"

← РЛС "Подльот"

← РЕБ "Житель"

← РЛС "Небо-СВУ"

← радіолокаційний комплекс 55Ж6М "Небо-М"

"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони й засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", – зазначили у службі.

За даними СБУ, загальна вартість знищеної техніки на внутрішньому ринку Росії сягає понад $250 млн, а для експорту вартує у 2,5 раза дорожче.