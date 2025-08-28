СБУ за декілька днів уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС
Служба безпеки України за чотири дні уразила 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіолокаційних станцій (РЛС). Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Операції проводили спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
Було знищено:
← чотири зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2"
← три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь"
← два ЗРК "С-300"
← один ЗРК "БУК-М3"
← радар 50Н6 "С-350"
← РЛС "Каста-2Е2"
← РЛС "Подльот"
← РЕБ "Житель"
← РЛС "Небо-СВУ"
← радіолокаційний комплекс 55Ж6М "Небо-М"
"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони й засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", – зазначили у службі.
За даними СБУ, загальна вартість знищеної техніки на внутрішньому ринку Росії сягає понад $250 млн, а для експорту вартує у 2,5 раза дорожче.
- У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій уразили виробничі потужності порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.
