Росію атакували дрони, в Орлі поскаржилися на пожежу після вибухів – відео

Пожежа в Орлі (Фото: ресурси окупантів)

У російському місті Орел та області вночі 29 серпня було чути вибухи. За словами губернатора Андрія Кличкова, внаслідок відбиття атаки є пошкодження, нібито постраждала одна людина.

Губернатор заявив, що "уламками дрона" пошкоджено дві будівлі в самому Орлі й ще дві в області. На місцях працюють екстрені служби, потерпілому надають допомогу медики.

Місцеві жителі повідомляють про пожежу в Орлі, яка виникла після вибухів. За даними МНС області, на кілька хвилин оголошувалася ракетна небезпека.

У російському Міноборони відзвітували про збиття над Орловською областю двох дронів. Загалом нібито вдалося знищити 54 БпЛА. Над Брянською нібито збили 18, над тимчасово окупованим Кримом – 10 і ще дев'ять над акваторією Чорного моря. Вісім БпЛА нібито було перехоплено над Тверською областю, по два – над Рязанською і Тульською областями, по одному – над Курською, Калузькою і Новгородською областями.