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РосСМИ сообщили об обстреле российских сел. Готовят основания для общей мобилизации – СНБО

23.03.2022, 18:36

Государство-агрессор Россия активизировала план военных провокаций. Сегодня пропагандистские СМИ сообщили о попадании по приграничной территории РФ "украинских" снарядов, там введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Согласно сообщениям пропагандистских российских СМИ, режим чрезвычайного положения сегодня введен в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района РФ. В результате прилета снарядов якобы "со стороны Украины" есть пострадавшие среди местных жителей.

"Как мы сообщали ранее, в условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовят сценарий, предусматривающий обстрелы российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных", – сказано в сообщении Центра.

По плану кремля, такие провокации должны стать поводом для объявления в России общей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", спрогнозировали в СНБО.

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Вадим Ребрина
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Россия война мобилизация снбо
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