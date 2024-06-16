РосСМИ: В Ростове обвиняемые в терроризме взяли в заложники надзирателей СИЗО

Оккупанты не объясняют, как у находившихся в СИЗО людей взялось холодное оружие и символика запрещенной в России ИГИЛ

Иллюстративное фото: Depositphotos

Российские пропагандистские и псевдооппозиционные ресурсы утверждают, что в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых захватили заложников из надзирателей СИЗО. Заявляется, что среди заключенных есть лица, уже осужденные по статьям о терроризме.

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Россияне пишут, что шестерым обвиняемым удалось выбить оконную решетку в своей камере СИЗО и проникнуть в дежурную часть, где они смогли взять в заложники надзирателей.

Утверждается, что захвачены начальник оперативного управления в звании подполковника и младший инспектор дежурной службы.

СМИ заявляют, что были установлены личности пятерых фигурантов из шести: это лица, осужденные в декабре 2023 года якобы за участие в террористической организации Исламское государство и подготовке нападения на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Российский суд присудил им 18-18,5 лет тюрьмы.

Карачаево-Черкесия – регион на юге России:

По предварительной информации оккупантов, люди, захватившие СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать – и в обмен на это обещают отпустить заложников.

Россияне пишут, что в сторону изолятора отправились спецназовцы захватчиков из ОМОНа.

Также в соцсетях стали распространяться видео якобы с места происшествия: на них показаны два человека в форме тюремных надзирателей.

От якобы захвативших заложников людей говорит мужчина, который держит в руках заточку и нож. При этом на голове у него повязка с арабской вязью, а один из людей рядом показывает флаг террористической ИГИЛ.

Как у находившихся в СИЗО людей взялось холодное оружие и символика запрещенной в России организации – оккупанты не объясняют.

Проверить правдивость информации, опубликованной россиянами, сейчас невозможно.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

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