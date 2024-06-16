РосЗМІ: У Ростові обвинувачені в тероризмі взяли у заручники наглядачів СІЗО

Окупанти не пояснюють, як у людей, що перебували в СІЗО, взялася холодна зброя та символіка забороненої в Росії ІДІЛ

Ілюстративне фото: Depositphotos

Російські пропагандистські та псевдоопозиційні ресурси стверджують, що у Ростові-на-Дону шестеро обвинувачуваних захопили заручників з наглядачів СІЗО. Заявляється, що серед ув'язнених є особи, які вже засуджені за статтями про тероризм.

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Росіяни пишуть, що шістьом обвинувачуваним вдалося вибити віконну решітку у своїй камері СІЗО та проникнути у чергову частину, де вони змогли взяти у заручники наглядачів.

Стверджується, що захоплено начальника оперативного управління у званні підполковника та молодшого інспектора чергової служби.

ЗМІ заявляють, що було встановлено особистості п'ятьох фігурантів з шести: це особи, засуджені у грудні 2023 року за нібито участь у терористичній організації Ісламська держава та підготовці нападу на будівлю Верховного суду у Карачаєво-Черкесії. Російський суд присудив їм 18-18,5 років тюрми.

Карачаєво-Черкесія – регіон на півдні Росії:

За попередньою інформацією окупантів, люди, що захопили СІЗО, вимагають машину, зброю та можливість поїхати – і в обмін на це обіцяють відпустити заручників.

Росіяни пишуть, що у бік ізолятора вирушили спецпризначенці загарбників з ОМОНу.

Також у соцмережах стали ширитися відео нібито з місця події: на них показано двох осіб у формі тюремних наглядачів.

Від нібито людей, що захопили заручників, говорить чоловік, який тримає у руках заточку та ніж. На голові у нього пов'язка з арабською в'яззю, а один з людей поряд показує прапор терористичної ІДІЛ.

Як у людей, що перебували в СІЗО, взялася холодна зброя та символіка забороненої в Росії організації – окупанти не пояснюють.

Перевірити правдивість інформації, опублікованої росіянами, зараз неможливо.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Попри те що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

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