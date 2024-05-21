Россия ударила дронами по зоне отдыха в Харькове, есть пострадавшие

Городской голова Игорь Терехов заявил, что оккупанты ударили дроном по одному из любимых мест отдыха харьковчан

Саржин Яр (Фото: Open Днестр)

В ночь на 21 мая российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Харьков, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили представители местных властей.

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По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, у всех пострадавших была острая реакция на стресс, помощь им была оказана на месте.

Есть возгорание частных домов и гаражей.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что оккупанты ударили "шахедом" по одному из любимых зон отдыха харьковчан. На месте работают все соответствующие службы.

19 мая захватчики нанесли удары по городу Волчанск и его общине – погиб человек, трое раненых, разрушение.

В этот же день оккупанты нанесли удары по Купянскому району в Харьковской области – предварительно, с "Урагана". Известно о пяти погибших и 10 раненых.

Также враг ударил "Искандером" по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Среди погибших была беременная женщина.

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