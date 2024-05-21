Россияне пытаются беречь военные машины в Харьковской области. Нацгвардейцы уничтожают их

Руслан Музычук заявил LIGA.net, что через неделю нацгвардейцы уничтожили восемь ценных для оккупантов автомобилей – ими они перевозили боекомплект

УАЗ-452 или Буханка (Фото: российские пропагандистские ресурсы)

На Харьковском направлении российские оккупационные войска пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики, украинские нацгвардейцы за неделю уничтожили восемь вражеских машин, перевозивших боекомплекты. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В частности, по его словам, бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили очередную "буханку", которой враг подвозил боекомплект и обеспечивал логистику.

За неделю это уже восьмая подобная машина, добавил Музычук.

"Россияне пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики", – заявил он.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона уточнил, что используют гражданский автотранспорт для перебрасывания своих подразделений в Донецкую и Луганскую области. Таким образом они хотят избежать уничтожения своих военных авто Силами обороны.

Волошин добавил, что враг имитирует передвижение гражданских жителей, поскольку Силы обороны поражают военный транспорт и не наносят ударов по гражданским.

Фронт на Харьковском направлении (Карта: DeepState)

16 мая 2024 года россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.

По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

Читайте также: Силы обороны стабилизировали ситуацию в Волчанске – спикер ВСУ