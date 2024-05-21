Россияне пытаются беречь военные машины в Харьковской области. Нацгвардейцы уничтожают их
На Харьковском направлении российские оккупационные войска пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики, украинские нацгвардейцы за неделю уничтожили восемь вражеских машин, перевозивших боекомплекты. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
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В частности, по его словам, бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили очередную "буханку", которой враг подвозил боекомплект и обеспечивал логистику.
За неделю это уже восьмая подобная машина, добавил Музычук.
"Россияне пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики", – заявил он.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона уточнил, что используют гражданский автотранспорт для перебрасывания своих подразделений в Донецкую и Луганскую области. Таким образом они хотят избежать уничтожения своих военных авто Силами обороны.
Волошин добавил, что враг имитирует передвижение гражданских жителей, поскольку Силы обороны поражают военный транспорт и не наносят ударов по гражданским.
- 16 мая 2024 года россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.
- По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.
- 20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.
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