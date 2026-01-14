Ростов атаковали БпЛА: горела многоэтажка, под ударом мог быть завод – фото, видео
В ночь на 14 января российский город Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. Местный губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в городе горели многоэтажка, здания промышленного предприятия и склады.
Местные Telegram-каналы писали о сильных взрывах и пожарах на хуторе Ленинаван Мясниковского района, а также в Левенцовском районе города. Сообщалось о повреждении квартир и пожаре в доме.
Судя по карте, в этом районе расположен завод "Эмпилс", который специализируется на производстве лакокрасочных изделий.
Слюсарь заявил о пожарах в многоэтажках, а также, что два частных дома сгорели полностью.
Местные жители в Telegram-каналах утверждают, что в результате работы российской ПВО разрушены три этажа в многоэтажке.
Слюсарь также сообщает, что пострадали четыре жителя Ростова, в том числе четырехлетний ребенок. Тело одного мужчины нашли под завалами поврежденной многоэтажки.
Минобороны РФ насчитало за ночь 48 якобы сбитых или перехваченных БпЛА: 25 из них – над Ростовской областью, 13 – над территорией Ставропольского края, пять – над Брянской областью, три – над территорией временно оккупированного Крыма, по одному – над Белгородской и Курской областями.
- Ночью 10 января Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области России. Также защитники ударили по ряду целей на временно оккупированных территориях Украины.
- 11 января стало известно, что подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по трем буровым установкам корпорации "Лукойл" в Каспийском море, а также поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и склад материально-технического обеспечения российских войск.
- Ночью 13 января Силы обороны поразили предприятие по производству беспилотников в Ростовской области России и ряд целей на временно оккупированных территориях.
